Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher in Rödingen unterwegs

Titz

Acht Einbruchstatorte suchte die Polizei am Mittwoch in Rödingen auf. Entlang der Straßen Klasend und Markt waren in der Nacht zuvor Unbekannte auf die Grundstücke gelangt und hatten Diebesgut mitgenommen.

Die Taten ereigneten sich vermutlich alle zwischen 20:00 Uhr am Dienstagabend und 07:00 Uhr am Donnerstagmorgen. Auf welches der teilweise benachbarten Grundstücke sie als erstes gelangten, steht nicht fest. Anhand der Spuren wurde erkannt, dass die Täter zum Teil rückwärtige Zäune oder solche zwischen den einzelnen Gärten beschädigten, um darüber zu klettern. Auch das Schloss eines Tores wurde in einem Fall entwendet, wonach die Täter hierdurch in den Innenhof des Gebäudes gelangten.

In den einzelnen Gärten öffneten die Unbekannten unter anderem Schuppen und Gartenhäuser und entnahmen daraus Gegenstände. Zum Diebesgut zählen unter anderem Werkzeuge, Bronzefiguren, Pferdesättel und zwei Schubkarren. Diese beiden Karren wurde am Donnerstagmorgen in der Nähe zum Tatort hinter einem Maisfeld gefunden. Sie wurden möglicherweise in der Tatnacht zum Transport des übrigen Diebesgutes genutzt und dann zurückgelassen. Sie konnten zwischenzeitlich wieder an die rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.

Die Polizei hat an den Tatorten soweit möglich Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Haben Sie im besagten Zeitraum etwas oder jemand Verdächtiges in Rödingen beobachtet? Bitte wenden Sie sich an die Notrufnummer 110, denn jeder Hinweis zählt!

Polizei Düren

