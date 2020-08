Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Verbrauchermarkt

Heimbach (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag in einen Verbrauchermarkt an der Straße "Schönblick" in Heimbach ein. Sie erbeuteten nach ersten Feststellungen Zigaretten.

Gegen 02:15 Uhr hörte ein Anwohner die Alarmanlage des Geschäftes. Er hörte zudem das Klirren von Glas und sah beim Blick nach draußen eine Person, die mit einer Mülltüte aus dem Markt kam. Er verständigte sogleich die Polizei. Die Beamten stellten dann fest, dass eine Schiebetür des Haupteingangs aufgedrückt worden war. Im Eingangsbereich befindet sich ein Kiosk, der mit einem Rollo gesichert ist. Dieses wurde herausgerissen und die Scheibe dahinter beschädigt. Von dort wurden die Zigaretten in bislang unbekannter Menge entwendet.

Die Kriminalpolizei hat Spuren vor Ort gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell