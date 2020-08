Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Biergarten

Jülich (ots)

Unbekannte brachen zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen in Räume eines Biergartens in der Tuchbleiche in Barmen ein.

Der Tatzeitraum liegt dabei zwischen 12:00 Uhr am Montag und 08:00 Uhr am Dienstag. In dieser Zeit wurden zwei Türen aufgehebelt und der Verkaufsraum und die Küche nach verwertbarem Diebesgut durchwühlt. Nach ersten Feststellungen wurden Fleisch, Getränke und Werkzeuge gestohlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren vor Ort gesichert. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

