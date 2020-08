Polizei Düren

POL-DN: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad

Düren (ots)

Ein Fahrradfahrer wurde am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der Schoellerstraße leicht verletzt.

Gegen 13:10 Uhr befuhr ein 81-Jähriger aus Kreuzau mit seinem Pkw die Schoellerstraße stadtauswärts in Richtung Birkesdorf. Dabei nutzte er die linke von zwei Geradeausspuren. Zur gleichen Zeit war auf der Schoellerstraße auch ein 71-jähriger Radfahrer aus Wilhelmshafen unterwegs. Während der Autofahrer geradeaus in Richtung Autobahn fahren wollte, beabsichtigte der Fahrradfahrer, nach links in Richtung Eisenbahnstraße abzubiegen. Der 71-Jährige gab an, deutliche Handzeichen gegeben zu haben. Der Fahrer des Pkw hingegen erklärte, der Radfahrer sei für ihn unerwartet nach links herübergefahren. Beide stießen zusammen, wodurch der Radfahrer stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt und nach ambulanter Behandlung in einem RTW vor Ort entlassen. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

