Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher im Keller überrascht

Jülich (ots)

Einem Unbekannten stand am Montag eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Synagoge" gegenüber. Der Mann konnte flüchten.

Gegen 15:30 Uhr wollte die Frau in den im Keller gelegenen Waschraum. Dort traf sie auf einen Mann, der nicht in das Haus gehörte. Sie forderte ihn auf, zu gehen, was er auch tat. Die später hinzugerufenen Beamten stellten an drei Kellerabteilen aufgebrochene Schlösser fest. Ob etwas entwendet wurde, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Der Einbrecher wird beschrieben als circa 185 cm groß und schlank. Er hatte längere blonde Haare und antwortete der Frau auf Englisch. Bekleidet war er mit einem hellblauen T-Shirt und einer langen Hose. Er führte einen schwarzen Rucksack mit.

Hinweise auf den Tatverdächtigen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell