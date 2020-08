Polizei Düren

POL-DN: Unfallursache: Alkohol am Lenker

Düren/Vettweiß (ots)

Alkohol ist nicht nur für Autofahrer gefährlich. Auch beim Fahrradfahren führt übermäßiger Alkoholgenuss zu einer gesteigerten Unfallgefahr.

So stieß am Samstagabend gegen 21:40 Uhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Aachen auf der Gereonstraße in Vettweiß alkoholbedingt gegen ein geparktes Auto. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall, sodass er mit einem RTW in ein Krankhaus gebracht werden musste. Dort verblieb er zur stationären Behandlung. Eine 57-jährige Dürenerin stürzte am Sonntagabend gegen 22:20 Uhr au fder Berzbuirer Straße alkoholbedingt mit ihrem Fahrrad. Sie zog sich dabei ebenfalls schwere Verletzungen zu. Die Frau wurde mit einem RTW zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Im dritten Fall ist Alkohol als Unfallursache nur zu vermuten. Der Fahrradfahrer zog es vor, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Der Mann war am Sonntag gegen 10:30 Uhr auf dem Gehweg der Girbelsrather Straße in Düren unterwegs. Dort stürzte er gegen einen geparkten Wagen und schaffte er zunächst nicht, aufzustehen. Ein Zeuge war dem Mann behilflich. Der Unbekannte setzte sich sogleich wieder auf sein Rad. Auf den Hinweis des Zeugen, dass er doch warten solle, weil er die Polizei rufen würde, bot der Unbekannte ihm Bargeld in Höhe von fünf Euro an und fuhr schließlich davon. Der Zeuge nahm deutlichen Alkoholgeruch war. An dem Auto hinterließ der Unbekannte einen Schaden von circa 1000 Euro. Der Radfahrer, der circa 30 bis 35 Jahre alt war, zog sich bei dem Sturz Schürfwunden am Kopf, den Beinen und den Armen zu. Er hatte kurze Haare, war vermutlich Deutscher und trug eine kurze braune Hose sowie ein weiß-blau gestreiftes T-Shirt. Hinweise auf den flüchtigen Fahrradfahrer nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

