Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Mehrfamilienhaus

53925 Kall (ots)

Am Freitagmittag (12.40 Uhr) kam es zu einem Brand in einer Kellerwohnung im Knipperweg. Der Brandentdecker erlitt beim Betreten des betroffenen Schlafzimmers eine Rauchgasvergiftung. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die ersten Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt an einem elektronischen Gerät als Brandursache hin.

