Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in einer Fahrzeughalle

53902 Bad Münstereifel-Berresheim (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen kam es am Donnerstagnachmittag (16.34 Uhr) in der Straße Neuer Weg zu einem Brand in einer Fahrzeughalle.

Spuren einer Fremdeinwirkung konnten bislang nicht festgestellt werden. Es gab keine Verletzten.

In der Halle standen zwei Omnibusse, die erheblich beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren sechsstelligen Euro-Betrag.

