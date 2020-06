Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahrzeuge in Tiefgarage aufgebrochen

53895 Euskirchen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hebelte in der Zeit von Freitag bis Montag die Seitenscheibe der Beifahrertür von insgesamt drei Pkw in einer Tiefgarage in der Billiger Straße auf und öffnete jeweils das Handschuhfach.

