Polizei Düren

POL-DN: Drogendealer festgenommen

Düren (ots)

Ein 35 Jahre alter Mann aus Düren wurde am Montag festgenommen, weil ihm Herstellung von und Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird. Beweiskräftige Mengen von Bargeld und Drogen wurden dabei beschlagnahmt.

Der 35-Jährige stand bei der Dürener Kriminalpolizei schon länger im Verdacht, in illegale Geschäfte mit Betäubungsmitteln verwickelt zu sein. Nachdem nun ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes vorlag, wurde dieser am Montagvormittag in die Tat umgesetzt. Die Beamten fanden in den Wohnräumen größere Mengen an Marihuana und Amphetamin. Für letzteres fand sich neben den Gerätschaften und Zutaten zur Herstellung auch Verpackungsmaterial, so dass der Verdacht der Herstellung sowie des Handelns bestätigt wurde.

Während sämtliches Beweismaterial beschlagnahmt wurde, konnte der 35-Jährige selbst am Mittag kontrolliert werden. Bei ihm wurde eine große Summe Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt, die vermutlich aus dem Verkauf der Drogen stammte.

Am heutigen Dienstag wird der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt, der über die Anordnung von Untersuchungshaft entscheidet.

