Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B 58 Ondrup

Fünf Verletzte bei Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW

CoesfeldCoesfeld (ots)

Eine 66-jährige Frau aus Lüdinghausen befuhr am 18.12.2020 gegen 14:53 Uhr mit ihrem PKW die B 58, aus Richtung der B 474 kommend, in Fahrtrichtung Lüdinghausen. Sie beabsichtigte mit ihrem PKW von der B 58 in eine Grundstückszufahrt abzubiegen. Um den Gegenverkehr passieren zu lassen, bremste sie ihren PKW bis zum Stillstand ab. Eine 35-jährige PKW Fahrerin aus Lüdinghausen, die die B 58 ebenfalls in Richtung Lüdinghausen befuhr, erkannte den stehenden PKW, hielt ihren PKW ebenfalls an und wartete verkehrsbedingt. Ein 71-jähriger Fahrzeugführer aus Lüdinghausen fuhr mit der Front seines PKW auf das Heck des stehenden PKW der 35-jährigen auf und schob diesen auf den PKW der 66-jährigen. Durch den Unfall wurden neben den drei Fahrzeugführern auch die Beifahrerin des 71-Jährigen sowie die 2-jährige Tochter der 35-Jährigen verletzt. Die Verletzten wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den drei beteiligten PKW entstand jeweils hoher Sachschaden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch Feuerwehrkräfte gebunden. Die B 58 war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme bis 16:50 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell