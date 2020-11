Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Frau - Haan - 2011056

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Am frühen Diensttagnachmittag des 10.11.2020 gegen 14:40 Uhr befuhr ein 61 jähriger Haaner mit seinem Mazda die Hochdahler Straße in Haan aus Richtung Flurstraße kommend. In Höhe eines Getränkemarktes beabsichtigte er nach links zu diesem einzubiegen. Hierzu nutzte er eine Lücke zwischen den vor der Ampel auf der Linksabbiegespur wartenden Fahrzeugen, übersah dabei aber eine 63 jährige Suzuki-Fahrerin aus Wesel, die die Rechtsabbiegespur befuhr. Es kam zur Kollision, in deren Folge diese schwer verletzt und durch Rettungskräfte einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt wurde, wo sie stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 18.000 Euro.

