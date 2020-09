Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kellerbrand im Fürstenweg in Neustadt

Bereits am Samstag, d. 29.08.2020, gegen 18:30 Uhr, wurde ein Brand in Neustadter Fürstenweg bemerkt und konnte durch ein Großaufgebot der Neustadter Feuerwehr gelöscht werden. Durch Anwohner wurden aufsteigende dunkle Rauchschwaden aus dem, von dem älteren Ehepaar bewohnten, Nachbaranwesen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr vor Ort, konnte ein Brand in einem Kellerraum ausfindig gemacht werden. Durch den Brand wurde fast der gesamte Keller zerstört. Das Erd- bzw. Obergeschoss wurden nur an der Außenfassade und durch die Rauchbildung in Mitleidenschaft gezogen. Das Anwesen ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000,- EUR geschätzt. Ihr Ehemann, welcher sich bei eigenständigen Löschversuchen ein schweres Inhalationstrauma zuzog, befindet sich im Krankenhaus. Am 01.09.2020 wurde der Brandort durch hiesiges Fachkommissariat begangen. Der Brand brach in einem Hobbyraum aus, indem überwiegend Utensilien zur Bienenzucht gelagert waren. Die Ausbruchstelle konnte verifiziert werden. Aufgrund der durch Brandzehrung stark verminderten Brandlast könnte eine fahrlässige Brandstiftung ebenso wie ein technischer Defekt als Ursache in Frage kommen.

