Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Altenberger Straße/Auto durchsucht

CoesfeldCoesfeld (ots)

Ein unbekannter Mann hat sich am frühen Donnerstagmorgen an einem Auto an der Altenberger Straße zu schaffen gemacht. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei gegen 5.10 Uhr, wie er das Fahrzeug durchsuchte. Als dieser den Mann zur Rede stellte, flüchtete der Unbekannte. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen.

Der Unbekannte trug ein dunkles Basecap, eine dunkle Jacke, trug einen kurzen, jedoch ungepflegten Bart und soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

