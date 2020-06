Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall im Kreisverkehr schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 10. Juni 2020, kam es gegen 17:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin im Kreisverkehr Annenheider Allee / Niedersachsendamm.

Zur Unfallzeit befuhr ein 68-jähriger Fahrzeugführer aus der Gemeinde Ganderkesee mit einem Pkw den Kreisverkehr Annenheider Allee / Niedersachsendamm. Beim Verlassen des Kreisverkehres in Richtung Annenheider Allee / Stickgras übersah der 68-Jährige eine 20-jährige Delmenhorsterin, die mit ihrem Fahrrad von rechts kommend den Fußgängerüberweg des Kreisverkehres befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl am Fahrrad, als auch am Pkw entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe wurde auf etwa 1600 Euro geschätzt.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 20-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen. Infolge einer notärztlichen medizinischen Versorgung vor Ort wurde sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell