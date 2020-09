Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Ennepetal (ots)

Eine 45-jährige Ennepetalerin beobachtete am Samstagabend, wie eine Frau auf dem Parkplatz eines Discounters an der Neustraße beim Ausparken mit ihrem Toyota gegen einen Laternenmasten gefahren und dann losgefahren war, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die 45-jährige verständigte die Polizei und folgte dem Schlangenlinien fahrenden Fahrzeug in Richtung L699. Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug in Höhe des Ahlhauser Hammers anhalten und kontrollieren. Bei der Kontrolle fiel auf, dass die Fahrerin stark alkoholisiert war. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

