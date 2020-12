Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen

Coesfeld (ots)

Ein aufmerksamer Bürger rief am 18.12.2020 gegen 17.14 Uhr die Polizei in Coesefeld an. Ihm sei im Bereich der B474 (Goxel) ein Autofahrer aufgefallen, der starke Schlangenlinien fahre und teilweise ohne Licht unterwegs sei.

Die eingesetzten Polizisten trafen in Höhe der Borkener Straße in Coesfeld auf das verdächtige Auto und konnten es wenige Zeit später anhalten. Beim Öffnen der Fahrertüre nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Den folgenden Anweisungen, den Motor auszuschalten und auszusteigen konnte der Autofahrer nur schwer folgen und musste von den Polizisten auf dem Gehweg gestützt werden, um nicht zu fallen.

Der 49-jährige Autofahrer aus Coesfeld unterzog sich einem Alkoholtest der deutlich positiv ausfiel. Er musste mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Es folgt ein Strafverfahren gegen den 49-Jährigen.

