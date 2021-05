Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidiums Ludwigsburg: Herrenberg-Oberjesingen: tödlicher Motorradunfall auf der B 296

Am Montag ereignete sich gegen 19.15 Uhr auf der Bundesstraße 296 zwischen Deckenpfronn und Herrenberg-Oberjesingen ein tödlicher Unfall. Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer war in Richtung Oberjesingen unterwegs. Vor ihm befand sich eine 43-jährige PKW-Lenkerin. Die Frau bog kurz vor Oberjesingen nach links auf einen asphaltierten Feldweg ab. Vermutlich bemerkte der 60-Jährige dies nicht rechtzeitig genug. Als er schließlich stark abbremste, kam er ins Schleudern und stürzte mitsamt seiner KTM auf den Asphalt. Anschließend prallte er gegen das Heck des BMW der 43-Jährigen. Der Motorradfahrer zog sich tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Sachverständiger bestellt, der noch am Montagabend die Unfallstelle begutachtete. Die Feuerwehr Herrenberg befand sich mit zwei Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten im Einsatz. Die B 296 war bis kurz nach 23.00 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

