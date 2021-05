Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zusammenkunft in Gaststätte in der Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Hinweis kontrollierte am Sonntag gegen 16:50 Uhr eine Streife des Polizeireviers Ludwigsburg zusammen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Ludwigsburg eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte die Gaststätte verschlossen vor. Nachdem sich die Beamten bemerkbar machten, konnten im Inneren mehrere Personen wahrgenommen werden, die augenscheinlich hektisch aufsprangen und sich zu verstecken suchten. Letztlich wurden zehn Personen festgestellt, die vermutlich Getränke konsumiert hatten und sich nicht an die Corona-Bestimmungen hielten. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Ausschanks und Verstößen gegen die Corona-Verordnung aufgenommen.

