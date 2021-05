Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freudental: Ermittlungen nach Unfall mit Roller

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 19-jähriger Rollerfahrer mit seinem 15-jährigen Sozius am Montag gegen 07:45 Uhr im Bereich der Heilbronner Straße und Schloßstraße in einen Unfall verwickelt waren, ermittelt nun das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

Die beiden jungen Männer gerieten mit dem Roller in die Leitplanke, zogen sich bei dem Unfall Verletzungen an den Beinen zu und wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 19-Jährige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, war vermutlich zu schnell unterwegs. Auch der 16-Jährige Halter des Rollers geriet in den Fokus der Ermittler, da er selbst nur im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung ist und zuließ, dass die beiden mit dem Roller ohne gültige Fahrerlaubnis fuhren.

