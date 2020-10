Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mietwagen zum Verkauf angeboten

Stuttgart / Esslingen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (14.10.2020) eine 47 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die versucht haben soll, einen Mietwagen über eine Internetplattform zu verkaufen. Die 47-Jährige hatte für den Zeitraum vom 01.10. bis 13.10.2020 einen Audi A4 über eine Mietwagenfirma in Stuttgart angemietet, welchen sie am Dienstag (13.10.2020) zurückbringen sollte. Stattdessen inserierte sie den Mietwagen an diesem Tag in einer Verkaufsplattform. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Autovermietung entdeckte die Annonce, bei der sie den Audi für rund 25.000 Euro anbot und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden das Fahrzeug an der Wohnanschrift der Tatverdächtigen im Landkreis Esslingen und stellten es sicher. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden sie unter anderem den zu dem Mietfahrzeug zugehörigen Fahrzeugschlüssel. Die 47 Jahre alte Frau wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

