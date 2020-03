Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Cutterklinge mit Speck umwickelt

Uelsen (ots)

Eine Hundehalterin hat am Donnerstagnachmittag in einem kleinen Waldstück am Tannenweg einen Köder gefunden, der mit der Klinge eines Cuttermessers versehen war. Das scharfe Metall war mit Speck umwickelt und offenbar dazu gedacht, Hunde schwer zu verletzen. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

