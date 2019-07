Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Silberne BMW entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hehlingen, Vorsfelder Straße 29.07.2019, 17.00 Uhr - 30.07.2019, 08.45 Uhr

Eine silberne BMW R1150 RT haben Unbekannte zwischen Montagnachmittag 17.00 Uhr und Dienstagmorgen 08.45 Uhr in der Vorsfelder Straße entwendet. Der 62 Jahre alte Eigentümer hatte seine 15 Jahre alte Maschine abgeschlossen und unter einer Plane abgedeckt vor seinem Haus in der Vorsfelder Straße stehen. Die Maschine hatte eine hochwertige Sonderausstattung wie Navigationsgerät, tiefergelegte Sitzbank und verbreiterter Seitenständer. Durch den Diebstahl ist dem 62-Jährigen ein Schaden von mindestens 5.000 Euro entstanden. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer Hinweis auf den Verbleib der Maschine geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Vorsfelde oder der Rufnummer 05361/4646-0.

