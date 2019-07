Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorrad entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Cottbuser Straße 27.07.2019, 17.00 Uhr - 29.07.2019, 13.30 Uhr

Eine matt-schwarz lackierte Kawasaki Z1000 haben Unbekannte zwischen Samstagnachmittag 17.00 Uhr und Montagmittag 13.30 Uhr von einer frei zugänglichen Parkpalette in der Cottbuser Straße entwendet. Der 33 Jahre alte Eigentümer hatte seine sieben Jahre alte Maschine am Samstag dort ordnungsgemäß gesichert dort abgestellt. Am Montag war sie verschwunden. Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib der Maschine geben können mögen sich bitte auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 melden.

