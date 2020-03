Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Radfahrer bei Unfall verletzt

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es an der Kreuzung der Rheiner Straße zur Funkenstiege zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16.30 Uhr war ein Radfahrer auf dem linksseitigen Radweg in Richtung Schüttorf unterwegs. Beim Passieren der Funkenstiege wurde er von der Fahrerin eines einbiegenden grauen VW übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Die etwa 20 bis 30 Jahre alte, blonde Brillenträgerin entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen.

