Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Zwei Unbekannte haben am Sonntagmorgen (18.10.2020) an der U-Bahn-Haltestelle Vogelsang einen 21 Jahre alten Mann beraubt und sind anschließend geflüchtet. Der 21-Jährige hielt sich gegen 06.45 Uhr auf dem Bahnsteig in Fahrtrichtung Innenstadt auf. Einer der beiden Männer schlug ihm offenbar unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der 21-Jährige flüchtete daraufhin in Richtung Fritz-Reuter-Straße und stürzte. Die beiden Männer drückten ihn dort zu Boden, durchsuchten seine Hosen- und Jackentaschen und erbeuteten letztlich 20 Euro Bargeld, eine Packung Tabak und Kopfhörer. Anschließend flüchteten die Täter die Bebelstraße entlang. Einer der Männer wird beschrieben als zirka 185 Zentimeter groß, schlank und etwa 18 bis 19 Jahre alt. Er soll braune Haare gehabt haben. Der andere Täter war etwa 190 Zentimeter groß und 23 bis 24 Jahre alt. Er trug einen grauen Kapuzenpullover. Beide Männer werden als osteuropäisch aussehend beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

