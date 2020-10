Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Taxifahrer mit Messer bedroht - Unbekannter flüchtet ohne Beute - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Unbekannter hat am Samstagnachmittag (17.10.2020) an der Hohnerstraße versucht, einen Taxifahrer auszurauben. Der Täter stieg gegen 15.00 Uhr am Hauptbahnhof in das Taxi und wollte nach Feuerbach gefahren werden. An der Einmündung Hohnerstraße / Dieselstraße hielt der Taxifahrer an und wollte den Fahrpreis kassieren. Daraufhin zog der Unbekannte ein Messer, bedrohte den Taxifahrer und forderte Bargeld. Aus unbekannten Gründen brach der Täter sein Vorhaben ab und flüchtete über die Dornierstraße weiter in Richtung Siemensstraße. Der Versuch des Taxifahrers, dem Täter mit dem Auto den Weg abzuschneiden, scheiterte, sodass der Mann unerkannt entkam. Es soll sich bei dem Unbekannten um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit schlanker Statur handeln. Er hatte blaue Augen, seine Haare waren an der Seite kurz und oben zu einem Zopf gebunden. Zur Tatzeit trug er eine helle, weite Jeanshose und eine Stoffjacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

