Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoscheibe eingeschlagen und Bargeld erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben während des vergangenen Wochenendes (16.10. bis 18.10.2020) in der Kreuznacher Straße die Scheibe eines VW Caddy eingeschlagen und aus dem Innenraum Bargeld erbeutet. Ein Passant entdeckte die eingeschlagene Scheibe am Sonntag gegen 11.30 Uhr und alarmierte die Polizei. Die Besitzerin des VW hatte ihr Auto am Freitagabend gegen 20.40 Uhr abgestellt. Die Täter stahlen aus dem Innenraum mehrere Hundert Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

