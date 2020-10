Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rotlicht missachtet - zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Münster (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag (18.10.2020) gegen 12.00 Uhr in der Neckartalstraße ereignet hat, sind zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Ein in Richtung Münster fahrender 57-Jähriger missachtete das Rotlicht der Lichtsignalanlage und stieß mit seinem VW mit einem auf der Gegenfahrbahn nach links auf die Reinhold-Mayer-Brücke abbiegenden 28-jährigen Renault-Fahrer zusammen. Eine 57-jährige Mitfahrerin im VW sowie der 28-Jährige kamen mit leichten Verletzungen in eine Stuttgarter Klinik.

