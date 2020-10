Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Raub auf Straße - Tatverdächtige festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (18.10.2020) zwei 19 und 22 Jahre alte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, einen 42-Jährigen an der Steinstraße ausgeraubt zu haben. Im Rahmen der Streifenfahrt konnte durch Beamte des Polizeireviers 2 Wolframstraße um 04.13 Uhr beobachtet werden, wie das Opfer durch zwei Täter am Boden liegend geschlagen, ihm sein Geldbeutel aus der Hosentasche gezogen und Bargeld in Höhe von 180 Euro entwendet wurde. Nach tätlichem Angriff und Widerstandshandlungen gegen die eingesetzten Beamten konnten die Männer vorläufig festgenommen werden. Die beiden nigerianischen Tatverdächtigen werden im Laufe des Sonntags (18.10.2020) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

