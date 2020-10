Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Farbsprüher festgenommen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (17.10.2020) einen 20-Jährigen festgenommen, der offenbar zuvor eine Hauswand am Feuerseeplatz mit einem Graffiti besprüht hatte. Ein Zeuge beobachtete gegen 05.20 Uhr den Mann, der mit Sprühdosen seine "Tags" aufgesprüht hatte und verständigte die Polizei. Bei der Nachsuche in der unmittelbaren Umgebung konnten weitere ähnliche Graffitis festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

