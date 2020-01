Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Verkehrsunfall mit Motorrad und Flucht des unfallverursachenden Pkw-Führers 2. Verkehrsunfall-Flucht auf der L 252 Bruchhausen

Linz am Rhein (ots)

Verkehrsunfall mit Motorrad und Flucht des unfallverursachenden Pkw-Führers Am Sonntag, 26. Januar 2020 kam es gegen 13:17 Uhr auf der B 42 zwischen Ariendorf und Leubsdorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit Motorradfahrer. Derzeitiger Ermittlungssachstand: Der Motorradfahrer befand sich in einer Kolonne von mehreren Pkw. Nachdem er nach links ausgeschert war und sich bereits im Überholvorgang befand, entschied sich ein Fahrzeugführer eines schwarzen VW Polos ebenfalls zu einem Überholvorgang und scherte nach links aus. Hierdurch gefährdete dieser den Motorradfahrer, der wiederum eine Gefahrenbremsung einleitete. Durch diese Bremsung verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Durch den Sturz auf die Fahrbahn zog er sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer und nach derzeitigem Ermittlungssachstand Unfallverursacher fuhr abschließend weiter und entzog sich somit den weiteren Ermittlungen. Obwohl mehrere Verkehrsteilnehmer den Verkehrsvorgang beobachtet hatten, konnte bisher das Kennzeichen nicht benannt werden. Die Polizei Linz am Rhein bittet die Verkehrsteilnehmer, die an dem Sonntag, 26. Januar 2020 zur vorgenannten Uhrzeit die B 42 im Unfallbereich befahren hatten und Beobachtungen gemacht hatten und Angaben zum Unfallverursacher machen können, diese der Polizei Linz am Rhein mitzuteilen. Der Fahrzeugführer/In wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden. Polizei Linz am Rhein Tel.: 02644-943-0 Email: pilinz.wache@polizei.rlp.de

Verkehrsunfall-Flucht auf der L 252 Bruchhausen Am Sonntag, 26. Januar 2020 kam es gegen 15:09 Uhr auf der L 252 im Waldgebiet zwischen Kretzhaus und Bruchhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw Fahrer. Der Pkw Fahrer befuhr die Strecke aus Richtung Kretzhaus in Richtung Bruchhausen und im Gegenverkehr fuhr der Motorradfahrer. In einer Rechtskurve aus Sicht des Pkw Fahrers, kam diesem der Motorradfahrer entgegen, indem er die Kurve schnitt und den Pkw Fahrer hierduch nötigte zur rechten Fahrbahnseite auszuweichen. Hierbei beschädigte sich der Pkw Fahrer den rechten vorderen Reifen. Auf der Unfallstrecke waren zu dem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge unterwegs, hier könnten die Fahrzeugführer/Innen den Verkehrsvorgang beobachtet haben. Wer kann Angaben zum Motorradfahrer und Kennzeichen machen? Farbe: Hellblau metallic mit zwei vollummantelten Koffern beidseitig Der Motoradfahrer/In wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei Linz am Rhein zu melden. Polizei Linz am Rhein Tel.: 02644-943-0 Email: pilinz.wache@polizei.rlp.de

