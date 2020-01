Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von BMW 320d Touring mit Keyless-Go

57632 Reiferscheid (ots)

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des 26.01.2020 wurde ein schwarzer BMW 320d Touring (Ledervollausstattung, Panoramadach, Navigationssystem) mit dem amtlichen Kennzeichen AK-K 270, welcher vor dem vor dem Wohnanwesen des Geschädigten in 57632 Reiferscheid abgestellt war, entwendet. Derzeit bestehen keine Hinweise auf den/die Täter. Etwaige sachdienliche Angaben werden an die PI Altenkirchen unter Tel.: 02681/9460 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

PHK Norbert Müller

Telefon: 02681-9460

www.wache.pialtenkirchen@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.wache.pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell