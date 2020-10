Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mit gefälschten Dokumenten unterwegs

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (16.10.2020) nach einer Verkehrskontrolle in der Seerosenstraße einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der sich mutmaßlich mit gefälschten Dokumenten ausgewiesen haben soll. Die Beamten überprüften bei einer Verkehrskontrolle gegen 01.00 Uhr den 36-jährigen Autofahrer. Er wies sich mit einer rumänischen ID-Karte sowie einem rumänischen Führerschein aus. Bei einer näheren Überprüfung ergab sich der Verdacht der Urkundenfälschung und des illegalen Aufenthalts. Darüber hinaus soll der Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein. Der montenegrinische Mann wurde festgenommen und wird am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

