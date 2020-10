Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagabend (15.10.2020) in zwei Wohnhäuser am Rottannenweg eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 18.45 Uhr und 22.00 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten sämtliche Räume. Hierbei erbeuteten sie Schmuck, Kopfhörer und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. Außerdem versuchten die Täter zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr ein Fenster am Nachbarhaus aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie die Scheibe ein und durchsuchten die Räume des Mehrfamilienhauses. Hierbei stahlen sie einen Schmuckkasten mit Inhalt von bislang ungeklärtem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell