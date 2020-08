Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch am Bahnhof Wiesloch/Walldorf - Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Samstag 14:00 Uhr und Montag 04:00 Uhr, wurde in das Bahnhofsgebäude in der Staatsbahnhofstraße eingebrochen, in dem sich eine Bäckerei, eine Buchhandlung und Büroräume der Deutschen Bahn befinden. Unbekannte Täter hebelten eine Metalltüre auf und drangen so in das Gebäude ein. Alle Räume wurden durchwühlt und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222-57090 zu melden.

