Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Neckarbischofsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag kam es zwischen 09:30 Uhr und 14:20 Uhr auf einem Hotelparkplatz in der Schloßstraße zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Täter beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen VW Golf und entfernte sich anschließend einfach vom Unfallort. Aufgrund der Schäden am VW dürfte der Verursacher einen weißen PKW gefahren sein. Der Sachschaden beträgt ca. 2.500EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-6900 zu melden.

