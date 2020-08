Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mobile Alkoholkontrollen von E-Scooter-Fahrern

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie Sonntag auf Montag wurden in der Zeit von 23.30-02.00 Uhr in der Innenstadt mobile Alkoholkontrollen insbesondere von E-Scooter-Fahrern durchgeführt.

Während in der Nacht zum Sonntag sechs alkoholisierte Rollerfahrer auffielen, waren es in der Nacht zum Montag deren drei.

Bei drei Personen spiegelten die Vortests erhebliche Alkoholkonzentrationen wieder -in einem Fall über 1,8 Promille-, weshalb von ihnen Blutproben entnommen wurden. Bei allen anderen blieb es beim Alkoholtest.

Die jeweiligen Fahrerlaubnisbehörden werden nach Abschluss der Ermittlungen informiert.

