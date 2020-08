Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Fahrzeugkontrolle Drogen entdeckt - Fahrer unter Drogeneinfluss

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr wurde ein 19-jähriger VW-Fahrer auf der B37 in Richtung Hirschhorn einer Fahrzeugkontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand, sowie auch in Besitz von einer geringen Menge Haschisch war. Die Schlüssel des PKWs wurden sichergestellt, der junge Mann wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

