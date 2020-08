Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Schurmanstraße/Thibautstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und zwei Fußgängern. Ein 25-jähriger war mit seinem Fahrrad auf der Schurmanstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung zur Thibautstraße übersieht er ein Ehepaar und kollidiert mit diesem. Der 72-jährige Mann wird hierbei schwer verletzt, seine 63-jährige Frau leicht. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

