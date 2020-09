Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover: Mehrere Versammlungen zum Thema Corona angezeigt

Einrichtung eines Bürgertelefons

Hannover (ots)

Der Versammlungsbehörde der Polizeidirektion Hannover sind für Samstag, 12.09.2020, mehrere Versammlungen in der Landeshauptstadt angezeigt worden. Unter anderem finden in der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr einige zum Thema Corona statt. In der Folge wird es nach Einschätzungen der Polizei zu Beeinträchtigungen im Individualverkehr kommen. Für Bürgerinnen und Bürger ist am Samstag ab 10:30 Uhr ein Servicetelefon unter der Rufnummer 0511 109-6080 geschaltet.

Eine private Initiative hat den "Walk to freedom" angezeigt. Das Thema lautet: "Die Pandemie ist vorbei - für die sofortige Wiederherstellung unserer Grundrechte". Beginn ist um 13:00 Uhr mit einer Auftaktkundgebung auf dem Waterlooplatz. Der Aufzug wird dann folgende Route nehmen:

Waterlooplatz - Lavesallee - Friederikenplatz - Friedrichswall - Aegidientorplatz - Prinzenstraße - Sophienstraße - An der Börse - Rathenaustraße - Ständehausstraße - Georgstraße - Baringstraße - Osterstraße - Karmarschstraße - Schmiedestraße - Am Marstall - Am Hohen Ufer - Goethestraße - Münzstraße - Goseriede - Kurt-Schumacher-Straße - Lister Meile - Rundestraße - Fernroder Straße - Joachimstraße - Thielenplatz - Theaterstraße - Rathenaustraße - Ständehausstraße - Georgstraße - Georgsplatz.

Am Georgsplatz wollen die Teilnehmenden sich dann mit der angezeigten Versammlung der Gruppe "Selbstbestimmtes Leben", die zum gleichlautenden Thema demonstrieren, zusammenschließen. Diese Versammlung soll von 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr abgehalten werden. Die Organisatoren erwarten, dass an dem Aufzug und der stationären Versammlung insgesamt 2000 Menschen teilnehmen werden.

Zu diesen beiden Aktionen sind der Versammlungsbehörde mehrere Gegenversammlungen angezeigt worden.

"Demonstration gegen die Verbreitung von Verschwörungsmythen" ist das Thema der Linksjugend Hannover, die zu einer Versammlung auf dem südlichen Waterlooplatz aufgerufen hat. Von den Organisatoren werden bis zu 200 Teilnehmer erwartet.

Die Gruppe "Aufstehen-Gegen-Rassismus" wird sich von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr unter dem Thema "Sie marschier'n mit Nazis und Faschisten!" am südlichen Opernplatz versammeln. Erwartet werden laut Organisatoren 600 Teilnehmer.

Für den Zeitraum von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu Versammlungen auf dem Hannah-Arendt-Platz (erwartet werden 300) und Platz der Göttinger Sieben (erwartet werden 500) aufgerufen. Sie stehen unter dem Thema "Für Gesundheitsschutz und gegen Verschwörungstheorien".

Fortlaufend informiert die Polizei Hannover am Samstag auch auf Twitter (@Polizei_H) mit dem Hashtag #h1209 über die versammlungsrechtlichen Aktionen, im Schwerpunkt über die oben genannten.

Außerhalb des Corona-Kontextes sind drei Versammlungen angezeigt. Die Initiative 48 Jahre UJZ Korn plant unter dem Motto "Was tun, weil's brennt! 48 Jahre UJZ Korn - 99 Jahre Rote Hilfe - Immer Antifa" von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr einen Aufzug, der folgenden Verlauf haben soll:

Kornstraße / Ecke Gerhardstraße - Kornstraße - Kopernikusstraße - Engelbosteler Damm - Engelbosteler Damm - Oberstraße - Am Kleinen Felde - Im Moore - Asternstraße - Hahnenstraße - Callinstraße - Schneiderberg - Schaufelder Straße - Platz An der Lutherkirche.

Von den Organisatoren werden 300 Teilnehmer erwartet.

Ebenfalls einen Aufzug organisieren "Omas gegen Rechts - Hannover" zum Thema "Demo anlässlich des AfD-Parteitags in Braunschweig". Sie erwarten 20 Teilnehmer und wollen von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr folgende Route nehmen:

Hanns-Lilje-Platz / Ecke Schmiedestraße - Schmiedestraße - Seilwinderstraße - Große Packhofstraße - Georgstraße - Kröpcke - Bahnhofstraße - Ernst-August-Platz / Ecke Bahnhofstraße.

Das PETA Streetteam ruft außerdem von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr zur Versammlung am Kröpcke auf. Thematisiert wird "Haustierhaltung".

Die geschilderte Versammlungslage entspricht dem Stand von heute, Donnerstag, 12:00 Uhr. Änderungen sind vorbehalten.

Für Bürgerinnen und Bürger schaltet die Polizeidirektion Hannover am Samstag ab 10:30 Uhr ein Servicetelefon. Es ist unter der Rufnummer 0511 109-6080 erreichbar. /ahm, die

