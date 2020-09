Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hinweis: Erreichbarkeiten der Polizeipressestelle für Journalisten während der Versammlungen am 12.09.2020

Hannover (ots)

Die Polizeidirektion Hannover wird die versammlungsrechtlichen Aktionen auch am Samstag, 12.09.2020, mit Einsatzkräften begleiten, um für möglichst störungsfreie Abläufe Sorge zu tragen.

Zusätzlich befinden sich Pressesprecher als Ansprechpartner für Journalisten im Einsatzraum. Wir empfehlen Medienschaffenden, Presseausweise oder Legitimationsausweise in vergleichbarer Weise (z. B. Redaktionsschreiben) bei sich zu führen und sich ggf. gegenüber Einsatzkräften als Journalisten zu erkennen zu geben.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Hannover ist am Samstag ab 10:00 Uhr bis zum Ende der Versammlungen erreichbar unter der zentralen Rufnummer 0511 109-1040 und per E-Mail an pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de. Über die Rufnummer kann Kontakt zu den mobilen Pressesprechern im Einsatzraum hergestellt werden.

Mit dem Hashtag #h1209 wird die Polizeidirektion Hannover (@Polizei_H) am Versammlungstag twittern. /ahm, die

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

