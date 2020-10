Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennender Papiercontainer

Stuttgart-FreibergStuttgart-Freiberg (ots)

Ein Busfahrer bemerkte am Samstag (31.10.2020) gegen 02.00 Uhr bei seiner Fahrt durch die Wallensteinstraße offene Flammen, die aus einem großen Plastikcontainer für Altpapier schlugen. Er verständigte die Feuerwehr und begann sofort, das Feuer mit seinem Feuerlöscher einzudämmen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den an einer Grünanlage abgestellten Container, der bis dahin komplett geschmolzen war, vollends löschen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Bei ersten Ermittlungen fand die Polizei in wenigen Metern Entfernung eine weitere Brandstelle. Auf einem betonierten Untergrund hatten bislang Unbekannte mehrere Kartons in Brand gesteckt, wobei allerdings kein Sachschaden entstand. Hinweise zu den Bränden nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

