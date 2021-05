Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zahlreiche Gebäude und Gegenstände im Innenstadtbereich mit roter Farbe besprüht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter besprühte zwischen Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 09:30 Uhr zahlreiche Gebäude und Gegenstände im Innenstadtbereich von Bietigheim-Bissingen mit roter Farbe. So fanden sich sogenannte "tags", Symbole und Farbschmierereien an Gebäuden, Schaufenstern, Haltestellen, Unterführungen, Ampeln, Verkehrsschilder und Beleuchtungseinrichtungen in den Bereichen der Hauptstraße, Stuttgarter Straße, Auwiesenstraße, Auwiesenbrücke, Japangarten, Mühlwiesenstraße, Marktplatz und Kronenplatz. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Für sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigungen ist das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405 0 erreichbar.

