Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Kradfahrerin weicht aus

Lippetal (ots)

Am Donnerstag (20.August) befuhr eine 16-jährige Jugendliche aus Wadersloh mit ihrem Kleinkraftrad, gegen 17.55 Uhr, über den Höntruper Weg von Herzfeld in Richtung Liesborn. Nach ersten Erkenntnissen kam ihr dann im Kurvenbereich ein schwarzer Wagen, vermutlich ein Audi, im Bereich der Fahrbahnmitte entgegen. Die 16-Jährige wich nach rechts aus und bremste so stark, dass sie die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und in den Graben fuhr. Hierbei verletzte sie sich leicht. Der Autofahrer oder die Autofahrerin setze seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern und seine Personalien anzugeben. Die Jugendliche wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

