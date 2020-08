Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - 14-Jährige sexuell belästigt

Soest (ots)

Ein 14-jähriges Mädchen bemerkte am Donnerstag (20.August), einen unbekannten Mann auf einem Fahrrad am Ulrichertor und weiter im Verlauf des Brunowalls und des Grandweges. Sie wurde dann von ihm im Beisein ihrer Freundin, gegen 17 Uhr, am Schulhof des Aldegrevergymnasiums sexuell motiviert angesprochen. Anschließend fasste er ihr oberhalb der Bekleidung an die Brust und fuhr mit seinem schwarzen Fahrrad davon. Der Tatverdächtige wird beschrieben als - circa 30 Jahre alt - 185 cm bis 190 cm groß - schlanke Gestalt - schmales Gesicht mit einem spitzen Kinn - hellbraunes, kurzes Haar - er trug zur Tatzeit eine Bermudahose mit weißem T-Shirt Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

