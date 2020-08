Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mofa-Fahrer kollidiert mit Autotür

Soest (ots)

Ein 16-jähriger Mofa-Fahrer aus dem Lippetal kollidierte am Donnerstag (20.August), gegen 11.10 Uhr, mit der Autotür einer 18-jährigen aus Bad Sassendorf. Der 16-Jährige befuhr zuvor die Einbahnstraße der Pollhofstraße. Aufgrund der geringen Straßenbreite fuhr er nah an dem Wagen der 18-Jährigen vorbei, die diese in dem Moment öffnete, ohne den nachfolgenden Verkehr dabei beobachtet zu haben. Die Autotür traf den Lenker des Mofa-Fahrers, der hierdurch ins Schlingern geriet und stürzte. Hierbei verletzte er sich leicht. Es entstand nur geringer Sachschaden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell