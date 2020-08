Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Küchenbrand

Ense (ots)

Am Mittwoch (19.August) kam es, gegen 16.40 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine leichte Raugasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich die stärksten Brandzehrungen im Bereich des Einbauherdes, auf dem sich noch ein Kochtopf befand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (reh)

