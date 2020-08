Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Frauen ins Gesicht geschlagen - Polizei sucht Tatverdächtigen

Soest (ots)

Am Donnerstag (20.August), gegen 16.45 Uhr, gingen eine 47 und 52-jährige Soesterin mit ihren Hunden im Bereich der "Gräfte" / Parkplatz Kreishaus am Nellmannwall spazieren. Als sie in der dortigen Unterführung waren kam von hinten ein Radfahrer so nah an einer der beiden Frauen vorbeigefahren, dass er ihren Arm streifte. Die Soesterin wies ihn daraufhin, dass er zumindest hätte klingeln können. Hierauf stieg der Mann vom Rad und fragte was die Zeugin gesagt hätte. Anschließend schubste er sie. Die Begleiterin sprach den Unbekannten nun laut an, worauf er ihr mit der Faust ins Gesicht schlug. Als nun die 47-Jährige ihn laut ansprach schlug er ihr ebenfalls ins Gesicht, stieg auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Sigefridwall davon. Die 52-jährige Soesterin wurde anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Der Tatverdächtige wird beschrieben als - Anfang - Mitte zwanzig - dunkelbraune - schwarze Haare, an den Seiten kürzer - trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt mit schwarzem Emblem, eine blau/grau karierte, kurze Hose, dunkle Schuhe und eine Sonnenbrille - er fuhr ein schwarz/graues Mountainbike Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

