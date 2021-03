Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 11.3.2021, gegen 14.30 Uhr, wurden im Europaring an einem weißen Ford Ka beide Kennzeichenschilder mit ZW-Kennung entwendet. Das Fahrzeug war in einer Garage abgestellt. Durch Zeugen wurde zur Tatzeit ein kleiner grauer PKW beobachtet, aus dem ein großer Mann mit roter Mütze ausgestiegen sei. Dieser hätte sich an den Garagentoren zu schaffen gemacht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

